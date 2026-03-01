清水「浮現祭」樂迷太嗨突昏倒 警消即時救援

樂迷在「浮現祭」現場疑低血壓身體不適，警消合作及時將她送醫。（民眾提供）

在台中市清水鰲峰山舉行的「浮現祭」音樂活動，昨湧入大量人潮，主舞台每場演出幾乎爆滿，現場聽眾嗨到最高點，不過，昨晚6點左右，現場一名未成年少女在現場疑因低血壓導致身體不適，躺臥地面、意識模糊，清水警分局清水所所長陳俊佑等接獲通報，立即與現場工作人員及救護人員分工合作，一邊維持現場秩序、疏導圍觀人潮，將卓女送往醫院救治，幸無生命危險。

清水警分局表示，這起救援事件顯示警方事前模擬演練發揮效果，警方與救護人員冷靜專業的應變，不僅爭取了寶貴的黃金救援時間，也讓現場民眾感受到安心與溫暖。

令人感動的是，昨晚氣温下降稍有寒意，在地「米苔目大王」、藝術人文交流協會理事長楊志文，特別準備熱騰騰米苔目與甜點，親自前往分局前進指揮所慰勞執勤員警，為長時間堅守崗位的警察加油打氣。

楊志文表示，浮現祭讓清水被更多人看見，警方不辭辛勞維護治安與交通，是活動順利舉辦的重要力量，希望以暖心行動為第一線人員補充體力與能量。

清水警分長鄭鴻文感謝地方仕紳的支持與鼓勵，也提醒現場民眾人潮眾多，務必妥善保管隨身財物，飲酒後切勿駕車，並呼籲民眾參加大型戶外音樂活動時，應衡量自身體力狀況，適時補充水分與熱量，避免長時間站立或過度勞累，若出現頭暈、心悸或身體不適等情形，請立即向現場主辦單位或工作人員求助，共同確保活動安全順利進行。

「米苔目大王」、藝術人文交流協會理事長楊志文（左二），特別準備熱騰騰米苔目與甜點，慰勞執勤員警。（民眾提供）

