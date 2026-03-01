台南強制平台替外送員保險踢鐵板 Uber Eats抗罰10萬勝訴

台南市府認優食台灣Uber Eats未幫外送員保強制險開罰，高雄高等行政法院認保險屬中央立法權限，地方條例違法無效，判撤銷處分確定。（資料照）

台南市勞工局認定外送平台Uber Eats，未為外送員投保強制險開罰10萬元，優食台灣提告獲撤銷處分。勞工局上訴，高雄高等行政法院認定「台南市外送平台業者管理自治條例」逾越中央法規權限，判決駁回上訴確定。

2024年勞工局查核發現Uber Eats未以公司費用為外送員投保最低額度200萬元的強制汽車責任險與20萬元傷害醫療險，認定違反台南市自治條例開罰。Uber Eats不服裁罰提告。

請繼續往下閱讀...

法官指出，保險制度牽涉保險人及被保險人權責，屬憲法規範的商事法律範疇，應由中央統一立法，地方政府工商管理權限須在中央法規框架下運作，無權變更保險法的核心規範。

法院強調，限制人民營業自由與財產權須有法律明確授權，職業安全衛生法並未授權地方規範保險事項，勞工局不能隨意干預業者權利。此外，外送員常跨縣市執行業務，單一地方自治條例難以達成保護目的。法院認定，強制平台業者負擔保險費的規定欠缺必要性，不符比例原則。

判決書提到，立法院已於2026年1月三讀通過外送員權益保障及外送平台管理法，明文規定業者須為外送員投保的保險種類及最低保險金額，並訂2萬元至10萬元罰鍰區間，這印證外送員保險屬中央專屬立法事項，不應由地方各自制定條例加以限制，以免適用混亂。

高雄高等行政法院認定，台南市該條例強制投保與處罰規定違反法律保留與中央法律優位原則，屬無效法規，原處分即違法。本案確立地方自治不得凌駕中央法規，相關權益應由中央統籌。全案不得再上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法