摸胸後還能聊保單 男客戶控女業務性侵誣告遭打臉

余男被保險女業務控性侵，但女業務被摸胸後還能繼續聊保險，事後余男還傳訊息給兩人共同朋友，讚女業務大方還互摸，台南地檢署因此做出不起訴處分，余男提出自訴控女方誣告，但台南地方法院認非捏造，裁定駁回。

2023年12月，女業務至余男台南市的辦公室洽談保單，事後控遭強制性交。檢方查出兩人客廳互動近，女方事後傳訊質疑遭摸胸，余男否認後，兩人竟繼續磋商保險細節。加上女方驗傷無外傷，且余男向友人傳送「很大方、雙方互摸」等訊息，檢方認無法證明違反意願，給予不起訴。

台南地院審理指出，檢方因證據不足無法認定性侵，但不代表女方捏造，法官發現余男警詢時已承認進入辦公室後，曾觸碰女方胸部並隔衣摸下體，證實兩人確有肢體接觸。法院認為，女方基於推銷保單需求，在客廳與客戶維持友善互動，不能推論其進辦公室後即同意性接觸。

法官檢視醫療證據指出，女方案發後出現哭泣與無法入睡等情況，經身心科就診，診斷罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症。法院強調，當事人遇突發事件常因恐懼而有不同反應，其受創表現若非親歷實難偽裝，女方依自身受侵犯認知報案，指控非全無憑據。

法院說明，性平案件常因缺積極證據獲不起訴，但誣告罪成立要件須申告內容完全出於故意虛構。本案余男已坦承有肢體接觸，無法證明女方有誣告犯意。司法不應因證據不足輕率以誣告罪處罰提告者。因罪嫌不足，台南地院裁定駁回自訴案。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

