男傳狐獴交配照告白 女學生公開個資反擊遭判刑

蔡女遭張男傳送狐獴交配圖性騷擾，憤而在社群平台公開張男姓名及科系個資。台南地院認蔡女雖出於善心警示，但手段踰越法律，依非法利用個人資料罪判刑2月，緩刑2年，還須接受法治教育。（動物園提供）

蔡姓女子不滿遭重考班張姓男同學用狐獴交配照性騷擾，還以狐獴比喻蔡女很可愛，在通訊軟體及社群平台公開張男姓名與個資。台南地院依非法利用個人資料罪，判處蔡女有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，蔡女與張男為台南某重考補習班學員。前年9月間，張男在輔導表旁徘徊阻擋他人，並傳送狐獴交配照片給蔡女。蔡女無視後，張男仍傳訊稱照片中狐獴是蔡女，並時常傳送「早安女人」等輕佻訊息，張男因此遭認定性騷擾成立，並依跟蹤騷擾罪判拘役50日。

請繼續往下閱讀...

蔡女為避免他人受害，去年1月間，接續在重考交流群組中匿名發表抱怨訊息，張貼兩人私人對話截圖。同月，她不僅在群組張貼個人社群文章，直接點出張男真實姓名與就讀科系，更變換匿名身分發言。月底她透過手機在社群平台張貼張男首頁截圖，完整提供個資並指其騷擾。

院檢審理認為，蔡女將未去識別化之個資發布於網路，已構成個資法之利用行為。其雖出於保護他人之初衷，但手段踰越法律界限，致成員肉搜張男，貶損其名譽。蔡女觸犯非法利用個資罪與加重誹謗罪，法院從一重處斷。考量其無前科且手段尚屬平和，情境具可憫恕之處。

台南地院判處蔡女有期徒刑2月，可易科罰金，緩刑2年。為導正偏差觀念，法官命其付保護管束，並接受地檢署法治教育兩2場次，可上訴。本案提醒，遇騷擾應尋求正當申訴途徑，避免私下揭露個資而誤觸法網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法