    首頁 > 社會

    2/28大樂透頭獎1注獨得！1.65億獎落高雄 今彩539開5注 大紅包開20組

    2026/02/28 23:51 即時新聞／綜合報導
    2月28日開獎的大樂透開出1注，今彩539頭獎則開出5注。（本報合成）

    2月28日開獎的大樂透開出1注，今彩539頭獎則開出5注。（本報合成）

    2月28日開獎的大樂透頭獎開1注，由高雄市仁武區八德中路116號1樓的「大獎多多彩券行」開出；今彩539頭獎開5注，由雲林縣西螺鎮福興里延平路167號1樓的「裕發彩券行」、高雄市三民區十全一路445號1樓的「十全十美彩券行」、臺北市萬華區昆明街110號1樓的「瑄如發電腦彩券行」、新北市蘆洲區民生街43號的「開來發彩券行」和臺中市西屯區西屯路三段159之9號1樓的「真旺投注站」開出；春節大紅包開出20組，小紅包開出24組。

    第115000029期大樂透中獎號碼「17、23、30、37、39、49，特別號：43」。頭獎1注獨得，可得1億6527萬2372元；貳獎槓龜；參獎共55注中獎，每注可得5萬9290元；肆獎共134注中獎，每注可得1萬5644元；伍獎共2749注中獎，每注可得2000元；陸獎共3678注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7696注中獎，每注可得400元；普獎共5萬1535注中獎，每注可得400元。

    第115000029期49樂合彩中獎號碼為「17、23、30、37、39、49」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共56注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2446注中獎，每注可得1250元。

    第115000053期今彩539中獎號碼為「02、04、13、26、27」。頭獎開出5注，每注可得600萬元；貳獎共396注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬2225注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬5008注中獎，每注可得50元。

    第115000053期39樂合彩中獎號碼為「02、04、13、26、27」。四合共開出10注，每注可得21萬2500元；三合共494注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8122注中獎，每注可得1125元。

    第115000053期3星彩中獎號碼為「152」。壹獎共149注中獎，每注可得5000元。

    第115000053期4星彩中獎號碼為「7358」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

    第115000029期大樂透春節大紅包中獎號碼「15、17、23、24、26、29、32、41、46」，春節小紅包「45」。

    本期加碼開獎結果，大紅包共開出20組，總中獎注數20注，全為單注獨得；小紅包開出24組，總中獎注數為25注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分。

    大紅包累計開出416組、剩餘64組，小紅包累計開出657組、剩餘143組。下期（3月1日）持續加開。

    相關連結請見︰

    「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

