彰化媽護女恐嚇同校姊妹花不認罪 遭重判6月、易科罰金「每日2000元」

彰化縣黃姓女子懷疑就讀國中女兒被同校一對姊妹學生霸凌排擠，竟透過LINE傳送恐嚇訊息，威脅要「找人把她們兩個抓出來處理」等恐嚇言詞。彰化地院審理，依成年人對少年犯恐嚇危害安全罪，判處黃女有期徒刑6個月，特別的是，黃女堅持不認罪，法官罕見的將易科罰金折算標準定為「每日2000元」，若黃女欲免除牢獄之災，須繳納高達36萬餘元罰金，代價沉重。

判決書指出，黃女女兒與被害姊妹就讀彰化某高中國中部。去年1月5日，黃女認為對方在網路言行影射其女兒，懷疑遭受霸凌，遂透過第三人轉傳訊息恫嚇姊妹。內容包括「找人把她們抓出來處理」、「很多男人都很願意（ｘ女人免錢）」等粗鄙且具威嚇意味言詞，致兩名少女心生恐懼，家長報警提告。

法院調查，黃女事後曾向校方提出霸凌申訴，試圖為女兒討回公道。但學校啟動調查後認定雙方未構成霸凌，事件不成立。

審理期間，黃女始終否認恐嚇，辯稱並未指名道姓，甚至對「破麻」等用語辯稱只是「要讓男生去追求交往」之意。法官對此嚴詞駁斥，認為其說法牽強。

法官審理嚴斥黃女，認為具有社會經驗的成年人，面對校園紛爭未循正常溝通或制度處理，反以粗鄙暴力言詞威嚇未成年學生，此舉已嚴重侵害兒少人格法益；且犯後毫無悔意，迄今未與被害人和解，態度惡劣。

法官審酌恐嚇內容、對被害人心理影響等情節，判處黃女6月徒刑。再考量黃女犯後態度惡劣，將易科罰金每日1000元折算標準，提高為2000元。

承辦檢方表示，父母保護子女固屬人之常情，但將校園紛爭升高為成年人對未成年人的威嚇行為，顯然保護過頭。此案雖仍屬可易科罰金案件，但折算標準罕見加倍，原約18萬元的罰金提高至36萬元，顯示法院對犯後態度與行為惡性的嚴正態度。

