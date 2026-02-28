無照開車三重拒檢狂逃 17歲男飆過台北橋追撞被捕

17歲謝男開車在三重拒檢還肇逃，飆過台北橋又追撞被捕。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重區今天下午上演警匪追逐，一名男子駕車拒檢加速逃逸，在台北橋頭擦撞機車，衝往台北市，員警一路追下橋，發現車子在民權西路追撞，順勢攔下，但2名乘名衝下車逃跑。警方一查發現，竟是17歲謝姓少年無照駕駛，依妨害公眾往來安全罪送辦，也依無照駕駛開罰6萬元並扣車，一併通知家長、追查在逃2乘客到案說明。

三重警分局員警下午1點左右巡邏途經三重新路一段與文化南路口，發現紅色轎車副駕駛座乘客沒繫安全帶，示意靠邊停車受檢，開車男子拒檢加速逃逸，在重新路一段、中央南路口擦撞1輛機車，飆上台北橋逃往台北市方向。

警方通報攔截圍捕，一下橋到台北市端，在民權西路就發現疑犯車輛追撞前車，順勢攔下駕駛，但2名乘客趁亂逃逸。警方一查赫見發現，駕駛是17歲謝姓少年，車上沒發現違禁品，但無照駕車，又妨害公眾往來安全，當場查扣車牌，強制人車分離、移置保管車輛。

警訊中，少年辯稱住三重，要開車到捷運台北橋站旁理髮，無照駕駛見警方攔查，心虛逃跑；警方除依道路交通管理處罰條例第21條舉發無照駕駛，最高處6萬元罰鍰，後續通知逃跑的2人到案說明，釐清全案。

17歲謝男駕駛的轎車。（記者吳仁捷翻攝）

