5千元買名校畢業證書?假台大博士學位「客製化」 6軍人翻車慘了

台中地檢署依偽造文書等罪嫌將朱女等10人起訴。（資料照）

只要5000元，台大博士學位、警大畢業證書等通通「客製化」到手，台中朱姓女子在蝦皮購物平台販售偽造學歷證書，吸引9人購買，其中6人是現役軍職人員，台中地檢署近日依偽造文書等罪嫌，將朱女及9名買家共10人起訴。

檢方調查，朱女自2024年7月至2025年5月間，先在網路下載多所校畢業證書格式與大印圖檔，填入買家個資後列印，再偽造補發學位證書對外販售，每份收費5000元，標榜「品質逼真」，吸引買家上門。

請繼續往下閱讀...

經查，9名買家中有6人為軍職，包括2名林姓男子、2名王姓男子、陳姓男子與沈姓女子，他們取得偽造的大專或高中職畢業證書，其中陳男買的是中央警察大學行政警察學系的畢業證書後，竟將假證書交給不知情軍事機關人事部門承辦人員，造成不實學歷證書資料，登載於軍事機關人員兵籍資料，損害軍事機關對所屬人員兵籍教育資料管理的正確性。

其餘3名買家中，張姓男子購買台大法律系博士學位證書，陳姓男子偽造逢甲大學碩士學位，並交付科技大廠人事部門，還有1名張姓女子雖購買假證書，但尚未使用。

案經台中地檢署指揮調查局循線搜索，查扣朱女手機、空白證書、鋼印及印文等贓證物，以及9名買家的假學歷證書，近日將朱女等10人依刑法偽造文書、違反陸海空軍刑法等罪嫌起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法