    台中烏日橋下虎爸「一棒打趴小孩」惹眾怒 警方出手了

    2026/02/28 18:49 記者許國楨／台中報導
    男子一棒打趴小孩，引起網友公憤。（擷取自臉書社團「烏日大小事」）

    有民眾今（28）日在臉書社團「烏日大小事」PO出影片，身穿白色T恤男子在橋下空地對著一名幼童大聲斥責，還拿球棒揮向孩子手臂，孩童當場跌坐在地嚎啕大哭，畫面掀起公憤灌爆留言區。警方說，未接獲報案，但已主動調閱畫面、通知當事人到案說明。

    事發地點在台中市烏日區一處橋下空地，當時現場還有其他家長與孩童練習滑步車，畫面中，男子出手瞬間，一旁穿黑色長袖上衣男子立刻上前制止，但孩子已被打倒在車旁，哭聲淒厲。網友紛紛質疑，「是教練還是家長？」、「旁邊的人為何不救小孩？」更有人直指已是現行犯，應依法究辦。

    還有網友說，「打人就是不對，更何況是小孩」、「這已成了現行犯，罪加一等，太誇張」、「虐童案還沸沸騰騰沒落幕餒…」。

    對此，烏日分局說，影片中男子為林姓父親，因其子與其他孩童發生爭執，要求道歉未果，才以樂樂棒敲擊手臂管教，導致孩子跌坐地上，所幸未受傷，警方雖未接獲報案，仍已主動調閱畫面、通知當事人到案說明，並依兒少保護機制通報社會局評估處置。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

