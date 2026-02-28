為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    藍芽耳機遺失被占為己有 台南女開定位追蹤半個月「人贓俱獲」

    2026/02/28 16:24 記者吳俊鋒／台南報導
    女子開啟定位追蹤遺失的耳機，順利尋獲。（民眾提供）

    台南林姓女子藍芽耳機疑似在健身房運動時遺失，研判可能被人撿走，於是打開定位，持續追蹤了半個月，確認放在1部機車的置物箱內，報案並當場逮到50歲蘇姓婦人，警方依涉嫌侵占遺失物偵辦。

    林女在Threads分享AirPods Pro3 遺失事件始末，她於在永康區中華路的健身房女更衣室遺失耳機，因自己平時只有運動會戴耳機，從1月13日遺失到2月12日發現，已經過了1個月；使用尋找功能，定位在距離健身房20分鐘車程的住宅區；隔天前去查探，現場是整排透天厝，耳機要越靠近，位置才會越準確，發出聲音也聽不到，且沒有權力進入人家住處檢查，因此暫時放棄。

    若拾獲者沒有送去警局，恐得先找到準確位置再由警察陪同，女子本來認為太浪費時間，想要放棄，後來不甘心，決定查到底，給對方一個教訓，因此她時不時開啟功能，確認耳機位置；2月27日竟發現耳機定位在健身房，立刻趕往，確認放在1部機車內，隨即報警，並當場與該騎乘機車的婦人對質。

    置物箱開啟後，真的找到耳機，物歸原主，永康警分局也依照侵占遺失物將蘇姓婦人送辦。

