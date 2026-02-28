網路留言大麻放清境農場自取 警研判惡作劇追貼文來源

民眾網路留言在清境農場放大麻，警方查證應是餵綿羊草料包。（警方提供）

有民眾28日在社群平台Threads（脆）留言，暗示將大麻放在清境農場某處，要民眾自取，警方現場蒐證未查獲違禁物品，初步研判是民眾惡作劇發言，已針對網路貼文來源進行追查。

清境農場是南投知名旅遊景點，以獨特的高山牧場風情著稱，春節期間吸引大批民眾前往旅遊，惟今天卻有民眾在社群平台Threads（脆）留言「大麻合法化，帶一包草放在清境農場，要的自取，怕山下有警察」等內容，並PO上1包白色紙袋裝物品及放置地照片，引發網友議論。

轄區南投縣仁愛警分局發現後不敢大意，派員現場蒐證並未查獲任何違禁物品，經向農場人員查證，該貼文所指物品，應為清境地區常見餵養綿羊的草料包，不排除是民眾惡作劇發言，已針對網路貼文來源進行追查。

警方提醒民眾，網路言論須審慎，避免發布可能引發誤解或造成社會不安內容，以免衍生不必要法律疑慮或社會資源耗費。另呼籲民眾如發現可疑情事，請即通報警方查證，共同維護社會治安。

清境農場是知名旅遊景點。（清境農場提供）

