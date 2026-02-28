雨傘夾空瓦斯罐棄置車廂內引恐慌 北捷警調閱監視器追查責任

台北捷運車廂內發現一支白色透明雨傘內夾藏一罐瓦斯罐。（記者劉慶侯翻攝）

台北捷運列車上，今日下午有民眾發現車廂內有支白色透明雨傘內夾藏一罐瓦斯罐，以為是人為設置的易燃爆裂物，引發乘客驚恐。捷運警察隊到場勘查，瓦斯罐為空瓶，初步研判應是遺失物，解除一場虛驚。唯警方仍將追究涉嫌將廢棄物棄置捷運車廂內的責任。

台北捷運警察今（28）日下午2時許接獲行控中心轉報，指稱在捷運江子翠往板橋方向列車上疑有違禁品，經警方及捷運公司人員到場檢視，發現現場遺留一把雨傘，內有一罐將近用罄小型卡式瓦斯罐空瓶，顯已無致災可能。

捷警隊表示，現場民眾幸未發生驚恐及踩踏情事，捷運系統正常營運，初步研判是單純遺失物案件，但肇責者未依捷運公司規定妥善包裝及有無違反其他法令部分，警方將調閱監視器釐清，並依大捷法及相關法令查處。

捷運警察隊表示，民眾搭乘捷運時，請務必妥善保管隨身物品，勿遺留可疑物品在車廂內。倘民眾有發現可疑物品，請立即通報站務人員或按壓車廂紅色緊急按鈕，亦可撥打110報案電話，捷警接獲通報將立即趕赴現場處理，以維護搭乘捷運民眾安全。

