    社會

    國道驚魂！休旅車遭貨櫃車撞翻轉3圈 目擊者驚喊：人生跑馬燈浮出來

    2026/02/28 14:05 記者吳仁捷／新北報導
    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車，造成休旅車翻轉多圈，撞擊內側護欄才停下，驚險萬分。（記者吳仁捷翻攝）

    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車，造成休旅車翻轉多圈，撞擊內側護欄才停下，驚險萬分。（記者吳仁捷翻攝）

    福爾摩沙高速公路南港路段驚傳貨櫃車與休旅車車禍，造成休旅車翻轉多圈，從外側失控衝向內側車道撞擊護欄後才停下，警方到場將飽受驚嚇、挫傷的休旅車駕駛許姓老婦送醫，初判李姓男子駕駛貨櫃車疑視線死角或未注意，切換車道不當，撞擊外側77歲老婦駕駛的休旅車，造成休旅車失控，後方駕駛目睹驚險一刻，不禁捏把冷汗，直呼「人生跑馬燈浮出來」！

    警方調查，這起車禍發生在26日下午3時許，當時59歲李姓男子駕駛貨櫃車行駛於福高南港路段中線車道，剛出隧道後變換車道，因未持安全距離、加上視線死角，撞擊外側車道77歲許姓老婦人駕駛的休旅車左側車身，造成休旅車失控，從外側翻轉過貨櫃車車頭，再從中間車道撞及內側護欄肇事，許婦座車翻轉3圈，且擦撞內側護欄後揚起塵土，後方保險桿也掉落。

    警方對雙方酒測，酒測時都為零，所幸當時後方車輛及時煞停，未釀成二次事故，許婦飽受驚嚇，且下背拉傷，送醫就治，雙方駕駛經酒測值均為0；國道警方呼籲，駕駛人變換車道，務必確保沒有後方沒有來車，保持安全距離，避免發生事故。

    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車事件。（記者吳仁捷翻攝）

    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車事件。（記者吳仁捷翻攝）

    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車，造成休旅車翻轉多圈，撞擊內側護欄才停下。（記者吳仁捷翻攝）

    福高南港路段傳出貨櫃車切換車道不慎，撞擊外側車道一輛休旅車，造成休旅車翻轉多圈，撞擊內側護欄才停下。（記者吳仁捷翻攝）

