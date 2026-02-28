為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    幼年性侵案追訴時效釋憲案 憲法法庭將開說明會

    2026/02/28 14:07 中央社
    一名女子年幼時遭堂哥性侵、猥褻，長大後對堂哥提告，卻因過追訴時效遭不起訴及法院駁回，女子認為刑法第80條違憲而聲請法規範憲法審查。憲法法庭3月2日將召開不公開說明會。

    民國94年2月2日修正公布前的刑法第80條規定，追訴權因下列期間內不行使而消滅：死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑為20年；3年以上10年未滿有期徒刑為10年；1年以上3年未滿有期徒刑為5年；1年未滿有期徒刑為3年；拘役或罰金為1年。

    被害女子於85至88年間均未滿14歲，她在此期間遭到堂哥性侵及強制猥褻，長大後於110年12月間對堂哥提出告訴。士林地檢署依修正前刑法第80條規定，認為追訴時效已於108年間完成，將堂哥不起訴處分。女子聲請交付審判，士林地方法院以同樣理由裁定駁回確定。

    女子認為，士林地方法院的刑事裁定及所適用的刑法第80條，牴觸憲法第7條平等原則、第16條訴訟權及正當法律程序、第23條的比例原則，以及增修條文第10條第6項保障性別平等的規定，聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查。

    憲法法庭已受理被害女子的案件，並受理包括前立委、律師邱顯智為訴訟代理人所聲請的9件聲請案，併案審理，並訂於3月2日召開不公開說明會。

    本案訴訟代理人、台灣光寰協會理事長蔡尚謙於2月23日在立法院召開記者會，呼籲大法官審理此釋憲案時，能強化憲法法庭正當性、注重議題公眾性、當事人隱私保障、聲請多元的專家學者加入進行鑑定，並循此案邏輯，同樣救濟民國88年以前強姦罪的受害當事人。

