    首頁 > 社會

    桃機白牌車不服取締撞傷航警 黃牛及駕駛被逮移送法辦

    2026/02/28 13:57 記者劉信德／桃園機場報導
    白牌車駕駛不服攔查，竟加速衝撞員警。（民眾提供）

    白牌車駕駛不服攔查，竟加速衝撞員警。（民眾提供）

    桃園國際機場第一航廈昨（27）日晚間發生白牌車違規載客拒檢衝撞員警事件，造成2名員警受傷。警方強調，駕駛明知員警上前攔查，竟猛踩油門強行衝撞，已依妨害公務、傷害等罪嫌移送法辦。

    航空警察局指出，115年2月27日晚間9時14分許，保安警察大隊員警於第一航廈19號會面點執行勤務時，發現黃姓攬客業者在現場違規招攬1名愛爾蘭籍旅客搭乘白牌車。

    該名黃姓男子長期在機場周邊違規攬客，為警方重點取締對象，黃男攬客後，隨即透過電話聯繫受其派遣的陳姓駕駛前來載客。晚間9時20分許，陳姓駕駛駕駛自用小客車抵達會面點，準備接送旅客離開，員警見狀上前表明身分進行攔查，並立即通報線上同仁支援。

    未料陳姓駕駛眼見員警靠近，不但未依指示停車受檢，反而突然猛踩油門加速，直接朝攔查員警方向衝撞。兩名員警閃避不及，當場被撞倒，造成手腳挫傷等傷勢。

    隨後大批支援警力隨即趕抵現場，將車輛團團包圍，防止其再度逃逸。警方隨後上前將陳姓駕駛拉下車壓制逮捕，並將黃姓攬客業者一併帶回調查。

    航空警察局保安警察大隊第一隊副隊長許庭豪表示，全案依刑法妨害公務、傷害罪及違反公路法等罪嫌，將黃姓攬客業者及陳姓駕駛移送地檢署偵辦。

    警方呼籲，旅客應搭乘合法營業車輛，保障自身權益。

    遭撞員警手腳擦挫傷。（航警提供）

    遭撞員警手腳擦挫傷。（航警提供）

