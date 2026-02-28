汽修員收賄逾3千萬！中油向行賄廠商、負責人求償 法官判賠

中油汽車修護技術員張惠豐（右）收取業者賄賂被逮正著。（資料照）

台灣中油油品行銷事業部基隆營業處石門供油服務中心汽車維修技術員張惠豐，長期利用負責發包油罐車與氣槽車維修保養、採購零件等機會，按月向廠商收取回扣長達21年，日前被判處19年徒刑。中油認為，協助廠商侵害公司權益，要求廠商賠償損失。基隆地院近日審結，認定3家廠商及部分負責人共須賠償3159萬餘元。

判決書指出，原任職於台灣中油公司的汽修員張惠豐自2001年6月起開始負責油罐車、氣槽車維修保養標案採購、經辦、驗收及核銷等業務，見承攬廠商收益頗豐，萌生歹意，要求廠商們依照中油撥款金額的10到24%不等，當作回扣，送至其辦公室內行賄，以維持廠商得以持續承攬工程及浮報零件牟利，累積收賄金額達3千萬餘元。

請繼續往下閱讀...

檢察官偵訊後，依貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂罪」將張男起訴，並依同法條中的「交付賄賂罪」起訴4名行賄廠商。

基隆地院則於2023年7月間，依不違背職務收受賄賂罪判處張男有期徒刑19年，褫奪公權5年。4名行賄廠商各判處最輕3年、最重3年6月不等徒刑。案件目前仍上訴中。

台灣中油則認為，廠商為了行賄張惠豐出現浮報零件等情形，向其中3家廠商及負責人、求償6174萬餘元。

廠商們則向法官表示，中油本身也需要負擔監督責任，且提供給張的款項，並非虛報款項，而受到威脅從本身利益分出，對於中油公司並無損害，加上該侵權行為造成的損害賠償責任起訴時已超過10年，時效應已消滅。

法官審理後認為，中油公司與廠商簽訂契約中，依不正利益扣除權條款，應扣除 行賄的金額，因此原告向廠商要求賠償有理由，經計算後及扣除張男與中油調解賠償的金額後，判處廠商們及部分負責人共需賠償台灣中油公司3159萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法