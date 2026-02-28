為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    沙鹿玉皇殿捐3輛巡邏車 助警維護治安交通

    2026/02/28 13:08 記者張軒哲／台中報導
    沙鹿玉皇殿捐贈三部巡邏車給警方。（記者張軒哲攝）

    沙鹿玉皇殿主祀玉皇大帝，建廟221年擁有悠久歷史，更是地方上信仰中心，不僅香火鼎盛，長年深耕公益關心社會，廟方今日主動捐贈3輛高性能巡邏車（車型TOYOTA RAV4 2.5、油電車）無償提供清水、烏日分局使用，熱心協助維護地方治安、交通及為民服務工作多盡一分心力，堪稱回饋鄉里最佳典範。

    捐車儀式於今（28）日在沙鹿區四平街玉皇殿廣場舉行，由主任委員莊江材代表廟方分別捐贈予清水分局沙鹿分駐所、梧棲分駐所及烏日分局龍井分駐所。市議會副議長顏莉敏及警察局局長吳敬田等在場觀禮，清水分局長及烏日分局長代表接受象徵性鑰匙並回贈感謝紀念品，藉以表彰廟方大力支持地方警政工作的善行義舉。

    清水分局長鄭鴻文表示，清水分局轄區涵蓋清水區、沙鹿區及梧棲區，截至115年1月底，總人口數已突破25萬8111人，為市警局人口數最多的前三分局，轄區有港口及機場二個國際門戶之地緣特性，玉皇殿的捐贈巡邏車的善舉，不僅大幅提升員警的機動性與執勤效率，也強化了勤務安全性，讓第一線警察同仁能更有效率地維護地方治安，具有正面的意義。

