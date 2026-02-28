花蓮男美崙溪出海口落海 送醫急救不治

男子被海巡人員救上岸時已經沒有生命跡象。（海巡署提供）

花蓮美崙溪出海口今天早上9點38分傳出有民眾落水，包括海巡署、花蓮縣消防局獲報前往，與衝浪遊客合力救人，但54歲男子救上岸後已失去意識，送醫急救後仍不治。

花蓮今天浪高1.1公尺、浪向北北東，吸引許多衝浪運動者活動，但據了解這名身穿泳褲及防滑鞋的54歲男子，並沒有參加衝浪，落水原因待查明，被救上岸時已經失去意識沒有呼吸心跳。

男子是在上午9點38分被發現在海上載浮載沉，民眾立即報案，花蓮縣消防局指揮中心接獲報案，除出動9名人員前往搜救，也同時請海巡署第九巡防區指揮部支援，包括通報第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所、第二機動巡邏站都前往協處，與現場衝浪遊客一同救人。

男子上岸後，由消防人員立即實施高級救命術（ALS），建立骨針靜脈路徑、注射腎上腺素，在持續進行心肺復甦術並往門諾醫院急救，可惜在上午10點50分宣告急救無效過世。

衝浪民眾協助救人。（海巡署提供）

男子在美崙溪出海口落海，海巡及消防局現場救援。（海巡署提供）

