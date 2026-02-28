為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「風」竟成小偷？安全帽遭吹走被當垃圾丟 警急救回

    2026/02/28 13:52 記者王捷／台南報導
    林男將安全帽放座墊遭強風吹落，清潔員誤認垃圾丟棄。二分局警調電眼發現「凶手」是風，趕在垃圾車清運前，火速帶林男從子車救回愛帽。（記者王捷攝）

    林男將安全帽放座墊遭強風吹落，清潔員誤認垃圾丟棄。二分局警調電眼發現「凶手」是風，趕在垃圾車清運前，火速帶林男從子車救回愛帽。（記者王捷攝）

    台南​林姓男子昨天下午將安全帽放在機車座墊，辦完事發現失蹤報警。二分局南門派出所員警獲報到場，透過調閱路口監視器，發現安全帽遭強風吹落，被清潔人員誤認垃圾丟入子車，趕在清運前成功「截擊」歸還。

    ​林姓男子將機車停好後，把黑色安全帽隨手放置於機車座墊上，未料辦完事返回現場時，驚覺安全帽已不見蹤影。林男在周邊遍尋不著，懷疑遭遇竊賊竊取，焦急之下撥打110請求派出所協助。

    南門派出所副所長張嘉勛與警員黃威遠，調閱周邊路口與店家的監視器畫面，原來林男的安全帽被強陣風吹落地面後，順著風勢一路滾動至數十公尺外的街道。隨後路過的清潔人員誤以為是無人要的廢棄物，便順手撿起丟入路旁的垃圾子車中。

    員警眼看垃圾車清運時間在即，帶領林男前往垃圾車搜尋，在堆積如山的雜物中找回安全帽。林男見到愛帽失而復得，大讚警方專業。

    警方也提醒民眾，近日南部風勢較大，停放車輛時應將物品確實鎖入置物箱，避免因意外遺失或被誤認垃圾清理，共同守護個人財產安全，若遇類似狀況應即時請求協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播