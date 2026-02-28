「風」竟成小偷？安全帽遭吹走被當垃圾丟 警急救回

林男將安全帽放座墊遭強風吹落，清潔員誤認垃圾丟棄。二分局警調電眼發現「凶手」是風，趕在垃圾車清運前，火速帶林男從子車救回愛帽。（記者王捷攝）

台南​林姓男子昨天下午將安全帽放在機車座墊，辦完事發現失蹤報警。二分局南門派出所員警獲報到場，透過調閱路口監視器，發現安全帽遭強風吹落，被清潔人員誤認垃圾丟入子車，趕在清運前成功「截擊」歸還。

​林姓男子將機車停好後，把黑色安全帽隨手放置於機車座墊上，未料辦完事返回現場時，驚覺安全帽已不見蹤影。林男在周邊遍尋不著，懷疑遭遇竊賊竊取，焦急之下撥打110請求派出所協助。

南門派出所副所長張嘉勛與警員黃威遠，調閱周邊路口與店家的監視器畫面，原來林男的安全帽被強陣風吹落地面後，順著風勢一路滾動至數十公尺外的街道。隨後路過的清潔人員誤以為是無人要的廢棄物，便順手撿起丟入路旁的垃圾子車中。

員警眼看垃圾車清運時間在即，帶領林男前往垃圾車搜尋，在堆積如山的雜物中找回安全帽。林男見到愛帽失而復得，大讚警方專業。

警方也提醒民眾，近日南部風勢較大，停放車輛時應將物品確實鎖入置物箱，避免因意外遺失或被誤認垃圾清理，共同守護個人財產安全，若遇類似狀況應即時請求協助。

