百萬現金宅配送「女神」？ 警街頭神攔截寄件人揭穿愛情騙局

男子懷揣包裹內竟裝滿100萬現鈔。（民眾提供）

台中市一名男子26日抱著沉甸甸的包裹在台灣大道來回踱步、神情緊繃，不時東張西望，彷彿懷裡揣著什麼「寶物」，異常舉動被第六分局市政派出所巡邏員警一眼識破，主動上前關心盤查，竟揭開一起「假交友、真詐財」的愛情陷阱，及時攔下差點寄出的100萬元現金。

經查，該名35歲男子日前在網路上結識一名正妹，對方每天不僅早晚安問候，更以「未來伴侶」自居，讓正值適婚年齡的彭男深陷情網更卸下心防，對方見時機成熟，便開始編織「財富自由」的夢想，誘騙彭男參與所謂的神祕投資計畫。

在對方的洗腦下，男子竟大膽領出100萬元現鈔，並聽從指示準備前往送出，打算將這筆巨款直接「宅配」到對方指定的地點，當天下午，男子懷揣著裝滿100萬現鈔的包裹，在台灣大道三段街頭神情緊繃、不斷張望，這副「護寶」的詭異模樣立刻被巡邏經過的員警鎖定，直覺這不是普通案件，隨即上前「溫馨關懷」。

起初男子支吾其詞，但在員警連番追問及專業分析詐騙套路下，他才驚覺自己深愛的「真命天女」，竟然只是個躲在鍵盤後的詐騙集團成員，看到差點寄出的百萬現金被攔下，男子也當場嚇出一身冷汗，頻頻向警方致謝，慶幸這筆血汗錢沒變成詐團的囊中物。

第六分局提醒，詐騙手法已進化到要求民眾「寄送現金」以規避銀行臨櫃攔阻，民眾在網路交友一旦涉及「投資訊息」、「寄送現金」或「提領點數」，百分之百是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方在台灣大道街頭攔下神情緊繃男子。（民眾提供）

