    首頁 > 社會

    國道賓士煞不及！自撞護欄再釀3車追撞

    2026/02/28 12:19 記者謝武雄／桃園報導
    白色賓士轎車因未保持安全距離，造成連環車禍。（警方提供）

    國道3號北向61.2公里靠近大溪交流道路段，24日下午4點36分左右發生一起賓士轎車因車流回堵、煞車不及追撞前面車福特轎車車禍，行車紀錄器影片在網路上瘋傳；警方表示，賓士轎車疑因未保持行車安全距離追撞前車，現場無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，肇事原因待釐清。

    據悉，大溪交流道出口位於北上62公里處，影片中一輛白色福特轎車行駛於內側車道，因前方車流回堵開始減速並開啟閃爍警示燈，後方白色賓士未注意前車狀況，在接近前車時失控，先是向左偏轉撞擊內側護欄，隨後巨大的撞擊力道使其彈回車道，直接猛烈追撞前方福特轎車，導致福特轎車又追撞前方轎車，該影片被前車行車紀錄器錄下，在網路瘋傳。

    警方調查指出，陳姓男子（88年次）駕駛白色賓士轎車行駛內側車道，疑因未保持行車安全距離，擦撞護欄後又碰撞葉姓男子（86年次）駕駛福特轎車，福特轎車再往前撞擊彭姓男子（86年次）駕駛之小客車而肇事。現場無人受傷，各車駕駛均無飲酒情形，現場於17時10分排除。詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

    警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

