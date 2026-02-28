收購金門高粱酒空瓶賣假酒牟利 無良業者被判刑

鍾男收購金門高粱酒空瓶，摻入仿冒酒重新裝瓶出售牟利，被判刑1年4個月。示意照，非本案證物。（記者李立法攝）

鍾姓男子收購金門高梁酒空瓶後，摻入自行調製的仿冒高梁酒再重新封瓶，低價賣給不知情的消費者牟利，因口感有異被查覺，經送鑑定確認是假酒，警方據報隨即將鍾男查獲送辦，屏東地院依販賣攙偽食品罪，判處鍾男1年4個月徒刑，可上訴。

檢警調查，鍾男向回收場收購金門高梁酒空瓶後，摻入自行調製仿冒的「93年份、0.75公升、酒精濃度58度」金門高粱酒，再以偽造的瓶蓋封瓶，數量超過20箱，然後以每瓶500元不等價格賣給不知情的消費者。

部份消費者飲用後查覺口感有異，遂送往金酒公司鑑驗，確定是仿冒的假金門高酒；警方據報前往鍾男住處查獲相關證物，依違反食安法等罪將鍾男送辦。鍾男坦承犯行，辯稱因積欠債務且親人生病才鋌而走險。

屏東地院認為，鍾男所為不僅侵害商標權人的商標權利，未經控管確保品質而私自仿造的酒類商品，更有造成消費大眾健康潛在危險之虞，其犯行實不足取，依販賣攙偽食品罪，判刑1年4個月。

