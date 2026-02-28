住家失火愛貓「卜力」、「嘿啾」喪命 高雄藝術家里長傷心說抱歉

高雄藝術家里長謝錫元創作的鐵道三街彩繪牆，其中穿著西裝的黑貓就是他的愛貓「卜力」，昨天因火災不幸喪命。（記者許麗娟攝）

高雄市三民區豐裕里藝術家里長謝錫元昨（27）日下午家中因電線走火釀火災，造成2隻陪伴10多年的愛貓「卜力」、「嘿啾」被濃煙嗆死，讓謝錫元和家人傷心不已，也因原計要發放給里民的「超人力霸王」小提燈也被燒光，因近期無法發放，連忙在臉書發文向里民說抱歉！

豐裕里里長謝錫元也是知名藝術家「馬里斯」，因為喜歡貓，他的作品中時常看見愛貓「卜力」、「嘿啾」化身為作品主角，也在里內設置流浪貓餵養箱減少餵養造成環境污染，2024年舉辦彩繪貓裝置藝術，還吸引副總統蕭美琴等多位名人共襄盛舉，一同彩繪作品，里內逢元宵、端午節、耶誕節等大節日，謝錫元都親自製作獨一無二的道具和藝術裝置邀里民一同過節。

未料，這次趕著製作元宵節要用的自製燈籠、燈座等，卻因充電不慎引發火災，不僅他工作室多年的作品遭燒毀，愛貓「卜力」、「嘿啾」更因濃煙遭嗆死，讓他相當悲痛。

謝錫元在住家發生火災後，也向里民致歉，因目前全力投入災後處理與家人的安置工作，連假期間也沒辦法補發「超人力霸王燈籠」。對於造成大家的期待落空與不便，他深感抱歉，也請各位里民體諒。他說，「會努力振作，陪伴家人度過這個艱難時刻。謝謝大家的關心與包容。」

謝錫元連在里內製作的標語，都以貓為主角。（記者許麗娟攝）

謝錫元養了10多年的黑貓「卜力」，常是他作品中的主角。（謝錫元提供）

里長謝錫元住家火災，造成2隻愛貓喪命，他悲痛地撫摸著愛貓，相當不捨！（記者許麗娟攝）

