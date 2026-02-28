男子約砲少女專挑廁所還拍性愛片 被判5年4月

方姓男子透過交友軟體認識未滿14歲的少女，兩人竟多次約在圖書館、學校及方男公司廁所內發生關係。（情境照）

台北市一名方姓男子前年3月，透過交友軟體認識未滿14歲的國中少女，兩人竟多次約在圖書館、學校及方男公司廁所內發生關係，方男更拍下性愛影片。少女母親發現後，對方男提告。台北地方法院近日審結，依觸犯未滿14歲之女子為性交等罪，判處方男有期徒刑5年4月。

檢警調查，方男於2024年3月間，透過交友軟體結識少女後，明知對方未滿14歲，竟邀約她到公司碰見，兩人在公司廁所接續發生兩次性關係，其中一次還拍下性愛影片。

同年月31日，方男與少女又約在台北市文山區某圖書館內碰面，並在廁所內發生關係。隨後又陸續分別在兩人家中、公園廁所，學校廁所內嘿咻。少女母親發現女兒異狀後進行追問，方知女兒與方男發生多次性行為，憤而到台北市警察局婦幼隊對方男提出告訴。

檢警偵訊時，方男坦承犯行，也承認兩人共發生6次性行為，其中兩次有拍下性愛影像。檢察官偵訊後，依未滿14歲之女子為性交罪起訴，並認定方男犯下6次犯行，犯意各別，行為互殊，請法官分論併罰。

法院審理時，方男當庭辯稱當時不知道少女未滿16歲，請求法官減輕其刑。法官則認為，方男多次與少女在廁所、住處發生性關係，甚至還拍下影像，可見犯案行為並非偶發，客觀上不足以引起一般同情而顯然可憫，無從依規定酌減其刑。

法官認為，方男犯下未滿14歲之女子為性交等6罪，分別判處3年2月到3年8月不等徒刑，應併執行有期徒刑5年4月，全案仍可上訴。

