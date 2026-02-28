抓到了！屏縣九如堤防雜草大火 3男為圍捕山豬竟放火被送辦

屏縣九如堤防雜草大火，從白天燒到晚上。（屏縣里港警分局提供）

昨（27）日中午屏東縣九如鄉高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶發生火警，火勢延燒範圍廣泛，造成屏東市周邊地區大模規黑灰四散，大批民眾叫苦。里港警分局第一時間派員到場協助交通管制及救災，並同步展開起火原因調查，晚間查獲莊姓男子等3人涉嫌以點火方式驅趕獵物狩獵釀災，全案依涉嫌公共危險及槍炮彈藥刀械管制條例移請地檢署偵辦，並以涉嫌公共危險情節重大，建請檢察官聲請羈押。

里港警分局表示，警方於27日晚間8時42分接獲消防局轉報，起火地點附近有可疑人車。經警方到場盤查發現43歲莊男、55歲鍾男及68歲謝男等3人於昨（27）日上午9時許先前往該處架設捕獵陷阱，欲捕抓山豬及飛禽，疑似為求順利捕獲獵物，以打火機點燃附近雜草，準備獵殺遭火驅趕竄逃之獵物，但因近期天候乾燥，火勢迅速蔓延失控，最終引發大規模火警。

警方並於鍾嫌所駕駛小貨車內查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品，初步檢視槍枝結構完整，後續將送鑑識單位檢驗釐清性能及來源。全案詢後依涉犯公共危險罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，將莊嫌等3人移請屏東地方檢察署偵辦。

里港警分局呼籲，近期氣候乾燥，河川地及雜草區域極易發生火勢延燒情形，民眾切勿任意引火或以危險方式進行狩獵行為，以免危害公共安全並觸犯刑責。

屏縣九如堤防雜草大火，從白天燒到晚上，警方及消防人員全程戒備。（屏縣里港警分局提供）

屏縣九如堤防雜草大火，從白天燒到晚上，火勢猛烈。（屏縣里港警分局提供）

警方偵破縱火案，查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品。（屏縣里港警分局提供）

警方於鍾嫌駕駛眾自小貨車內查扣獵槍2支、喜德釘110顆、鋼珠70顆及打火機等相關物品。（屏縣里港警分局提供

