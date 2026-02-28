苗栗大湖多起「草莓詐騙」！盤商載走大批貨品失聯 農民血本無歸

大湖「草莓大盜」出沒，騙走數十萬貨款警方追緝中。（資料照）

苗栗大湖草莓正值盛產旺季，卻傳出有詐欺慣犯鎖定農民行騙！大湖警分局近日接獲多名農友報案，指稱一名葉姓男子自稱「蔬果大盤商」，以高價收購草莓為誘餌，陸續騙走農友草莓後便人間蒸發。初步統計，已有4名受害農友報警，因草莓依時價計算，警方估計損失金額已達數十萬元，大湖警方目前已鎖定對象擴大偵辦。

大湖警方今天表示，該名涉案葉姓男子看準草莓產季交易熱絡，2月初主動接觸大湖地區農民，宣稱要大宗採購一開始正常支付貨款載走草莓，農友不疑有他，將新鮮草莓整批交給葉男，未料葉男取得貨物後，12日開始便以春節將至銀行作業繁忙或未營業拖欠貨款至今，未依約支付貨款，隨後更變更聯絡方式甚至直接失聯，農民驚覺「辛苦錢化為烏有」，氣得報警求助。

大湖分局呼籲，草莓季是農民最忙碌、也最容易被詐騙集團盯上的時期，警方提醒農友進行大宗農產品交易時務必查核身份審慎確認對方公司或個人背景；並留存證據， 務必妥善保存對話截圖、出貨單據及聯絡資訊；提高警覺， 若遇收貨後失聯或付款方式反覆變更，請立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所報案。

