小六男童補習班午休失聯 家長急報警結局暖心

吳姓學童利用午休時自行到診所回診，因未向補習班報備造成家長驚慌。幸警方即時循線找到人。（記者劉慶侯翻攝）

就讀國小六年級的吳姓男童，在補習班午休時段不假外出。母親接獲通知急得團團轉，最後靠著北市警中正二分局迅速調閱街頭監視畫面追蹤，才循線找到吳童。經訊問，才知男童是為免母親辛勞，才想利用空檔自行到他固定就診中醫診所回診。吳母當下雖心焦又氣憤，但也被她這小兒子的貼心給暖到。

北市中正二分局南昌路派出所，日前周末下午時段，接獲一名家長報案，表示補習班通知他的小孩於中午用餐時間結束後，發現孩子尚未返回教室，經多次聯繫未果，家長擔心孩子安危，遂向警方尋求協助。

請繼續往下閱讀...

警方受理後，先安撫家長情緒，由於案發地點臨近南昌派出所周邊，警方立即調閱監視器畫面，發現吳姓男童有經過羅斯福路二段48巷周遭，警方細心比對學童行進動線，掌握可能去向後，隨即派遣巡邏警員陳宗煜、游富彥前往。終於在距離補習班約200公尺處，順利尋獲吳童，讓家長放下心中大石。

警方詢問離開補習班的原因，吳童坦白的表示因用餐後尚有時間，臨時起意前往附近中醫自行複診，所以未即時返回補習班，並非刻意失聯。吳母在旁聽的雖感覺貼心，但認為兒子在未告知家人或師長的情況下，確實不妥。

警方表示，民眾應教導學童若外出應事先告知師長與家人，並攜帶手機或其他通訊器材，家長與老師可與孩子即時聯繫，共同守護孩子的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法