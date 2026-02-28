為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    馬籍男稱養一家5口老幼 來台當車手瘋狂領錢

    2026/02/28 09:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    馬籍男稱養一家5口老、幼，來台當車手瘋狂領錢。示意圖。（資料照）

    外籍車手狀況愈加嚴重！一名馬來西亞籍男子阿德（化名）去年9月間來台，加入詐騙集團擔任車手，負責提領遭該詐團蠱惑的被害人匯出款項，獲得馬來西亞幣1100元相當於新台幣8000多元報酬。苗栗地院法官近期審理後，依三人以上共同詐欺取財罪判處阿德應執行有期徒刑2年，執行完畢或赦免後驅逐出境、沒收犯罪所得。

    判決書指出，阿德於去年9月間加入由綽號「杰勝」、「小鬼」等人組成的詐騙組織，隨即入境台灣擔任第一線提款車手。該集團手法多變，先在網路平台佯裝買家，以「7-11賣貨便」或「順豐快遞」認證為由，誘騙受害者操作網銀匯款；甚至在TikTok刊登免費送玩偶廣告，誘使被害人支付運費及認證費。

    不到1天該詐團騙得4名被害人上當匯款，阿德接到指示後隨即於苗栗市數個ATM提領贓款，並交由詐團成員；阿德稱，家中有老有小，包括年邁父母與3名未成年子女，其月收入約為馬來西亞幣5000元。

    法官審理後認為，阿德跨海來台參與詐騙，侵害我國民眾財產安全並影響治安，迄今未與被害人達成和解或賠償損失，因此判處應執行有期徒刑2年。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

