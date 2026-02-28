為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冬令進補酒駕！台中男吃麻油雞隔天上路 撞騎士害右腳截肢

    2026/02/28 08:36 記者許國楨／台中報導
    台中地院判許男有期徒刑2年，可上訴。（資料照）

    台中地院判許男有期徒刑2年，可上訴。（資料照）

    台中許姓男子到朋友家冬令進補，明知麻油雞湯品摻有米酒，隔天早上仍心存僥倖騎車上路，結果在路口追撞停等紅燈的騎士，造成對方傷勢慘重、右腳截肢。台中地方法院審理後，認定許男無視酒駕禁令、貪圖一時方便，雖符合自首減刑要件，仍依酒駕致人重傷罪判處2年徒刑，可上訴。

    事故發生於2025年2月8日上午8時許，許男前一晚在北屯區友人住處食用含酒麻油雞，翌日騎機車行經東區東光路與力行路口時，未注意車前狀況，直接撞上前方正在等紅燈的黃姓騎士，猛烈撞擊下黃男人車倒地，送醫後因右下肢傷勢過重，最終被迫截肢，人生從此變調。

    警方到場後對許男實施酒測，呼氣酒精濃度達0.37毫克，已超過法定標準，許男當場坦承肇事，並未逃逸，檢方依公共危險等罪嫌提起公訴；法院審酌，政府長期宣導「酒後不開車」，許男明知食用含酒料理仍可能影響精神狀態，卻抱持僥倖心理騎車上路，最終造成被害人身心巨大創痛，也危及其他用路人安全，雖然他表達調解意願，但因無資力賠償，未能與被害人達成和解，綜合各項情節仍判處有期徒刑2年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

