彰化噁男師貼OK繃在女童乳頭一審輕判 二審改判4年半理由曝光

彰化縣一名國小男班導，以「健康教育」為名，對3名女學生做出觸摸胸部、在乳頭貼OK繃等行為，造成女學生身心受創。一審僅判刑1年，二審改判4年6月。（資料照）

彰化縣一名國小男班導師以「健康教育」為名，對3名女學生做出觸摸胸部、在乳頭貼OK繃等行為，被家長提告。一審僅判刑1年、得易科罰金，引發社會譁然；近日二審法官審理，認定其濫用師生權勢，且毫無悔意，改依對未滿14歲女子強制猥褻罪等判刑4年6月。另外民事判賠3名學生共42萬元。

判決書指出，2023年間，一名女學生向該師反映未穿內衣導致胸部不適，導師竟將她帶到廁所，不顧女童拒絕，就強行掀衣在乳頭上貼OK繃。事件曝光後，校方進一步追查發現，該師還曾以「確認胸部發育」為由，在無人教室觸摸另兩名女學生胸部。

面對指控，男師辯稱是為教學及協助改善不適，並非出於性慾，並主張自己患有亞斯伯格症及焦慮適應障礙，影響判斷能力。然而，女學生證稱，老師當時支開其他同學、關上廁所門，在她明確拒絕後仍強行貼上OK繃。案發後，3名女童均出現心理創傷，有人反覆做惡夢、害怕上學，甚至對體型或聲音類似男師的男性產生恐懼，需長期接受心理諮商。

彰化檢方偵結起訴，具體求刑4年6月。一審卻以男師具有高功能自閉症及亞斯伯格特徵，認為其社會互動與認知能力受影響，僅判刑1年，引發譁然，檢方不服上訴。

二審法官審理後嚴正駁斥，認為男師為人師長，竟利用權勢與教養機會對女學生猥褻，嚴重違背信任關係，且歷次審理均否認犯行，從未向學生及家屬道歉，也未和解或賠償，顯無悔意，犯罪情節重大，因此依對未滿14歲女子強制猥褻罪改判4年6月。

民事部分，3名學生家長合計求償200萬元，彰化地院判決男師須賠償其中1人30萬元，另2人各6萬元，共計42萬元。全案可上訴。

