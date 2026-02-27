女嬰出生「隔天失蹤」 阿嬤等31年換來一張死亡證書

女嬰出生「隔天失蹤」，阿嬤等31年收到的竟是死亡證書。（資料照）

盼了31年，等到的卻是死亡證明書！新竹謝姓婦人的女兒未婚產下女嬰，隔天女嬰就失蹤，雖然向警方報失蹤，但31年來音訊全無，謝婦只好向法院聲請外孫女的死亡宣告。新竹地院近日認定外孫女失蹤已超過法定7年期限，裁定於2002年1月7日下午12時死亡。

判決書指出，謝婦的外孫女1995年出生時本來要出養，沒想到出生隔天就失蹤，31年過去，外孫女的戶籍仍掛在她名下，不時收到繳費單與選舉通知，向戶政機關詢問，才知可向法院聲請宣告死亡，因此提起聲請。

謝婦說，女兒未婚懷孕生下孩子之後，又陸續生下4名子女，但卻都沒盡到做媽媽的責任，對家庭極不負責，甚至連父親住院開刀都沒出現，更遑論照顧孩子，女兒的4個小孩也都表示，從小到大都不知道有這名大姊的存在。

新竹地院審理後認為，外孫女自出生後的31年來，包括戶籍異動、出入境紀錄、健保就醫、勞保投保、護照申請、稅籍資料及殯葬紀錄等，均查無相關紀錄，警政機關也證實沒找到人。審酌外孫女自1995年1月7日失蹤至今，已逾民法規定7年期間，且公示催告期滿仍無音訊，最終裁定外孫女於2002年1月7日下午12時死亡。

