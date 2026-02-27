女街友腳被踩怒持美工刀恐嚇 北市警埋伏中山站帶回偵辦

台北市中山區昨晚發生一起女街友因腳被踩怒亮刀恐嚇事件，警方到場向黃男了解事發經過。（記者邱俊福翻攝）

台北市中山區發生一起女街友因腳被踩怒亮刀恐嚇事件，48歲周姓女街友昨天深夜行經新光三越台北南西店旁巷道時，遭逛街的黃姓男子不慎踩到腳，心生不滿，竟掏出一把美工刀相向；台北市警中山分局中一派出所據報後，經埋伏守候，今晚在中山捷運站出口將她帶回派出所偵辦。

警方調查，昨天深夜10時許，逛街的黃男行經新光三越台北南西店旁巷道時，因人潮擁擠，不慎踩到周女的腳，周女隨即從包包內掏出一把美工刀朝向黃男，雙方一度對峙，周女隨後獨自往捷運站步行離開，黃男認為遭持刀恐嚇，則追在後面，向周女表達將報警，要求她不要離開，但周女不願理睬離去。

請繼續往下閱讀...

黃男見狀打電話向110報案，指稱捷運站有人持刀，警方獲報非常重視，立即調派大批員警到場，但周女已離開。黃男報案後，警方漏夜調閱監視器追查，鎖定周女身分，發現她是街友，離家許久，行蹤不明。

警方積極查訪捷運公司、保全人員、清潔人員，獲知周女頻繁出現中山捷運站出口，派員於周遭埋伏守望，今晚近9時許見周女出現，立即上前盤查，依法帶返所偵辦。

相關新聞請見︰

北市中山區驚傳亮刀！ 女遊民腳被踩怒掏美工刀恐嚇

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法