「銀髮住宅」遭違約吸押金 法院判「二房東」還房地

家苑公司承租台糖首棟銀髮宅卻欠租違約，並涉嫌違法轉租、未辦理保證金信託及非法經營停車場。台南地方法院判決終止租約，並遷讓返還房地，警方提醒，若無視假處分繼續招租，恐觸刑法139條規定。（台南市政府提供）

台糖將「銀髮住宅」崇賢循環住宅租給家苑健康公司管理，但公司欠租且違規出租，收高額押金引起關注，台南地方法院判決家苑須返還房地，警方指出，會持續與台糖聯繫，若無視扣押效力招租，恐觸犯刑法妨害公務罪。

台糖前年6月與家苑公司簽約10年，年租金2500萬元，由法定代理人江承彬任連帶保證人。合約明定家苑公司享6個月免租期，但台糖指控，該公司除預繳首期租金外均未付款，經催告仍不理會。

南警一分局接獲報案，認為涉及公眾利益，家苑還疑似違約當二房東，收了約兩百萬租金，卻以各種理由未將房間出租，懷疑該公司涉吸金，但製作筆錄時，面對相關指控，負責人母親拒不回答。

台糖指控，家苑公司未經同意，私下與其他公司簽約委外經營，且未將住戶保證金存入信託帳戶。此外，家苑公司未合法取得許可，就將地下室交由另一家公司營運停車場，並違規設置看板與進行室內裝修，因此訴請家苑公司與江男賠償與返還房地。

家苑公司反駁，委外經營的公司並非轉讓租賃權，未辦信託是受台糖散布負面消息影響。停車場違規則是因台糖未給竣工圖。但法官認為，家苑公司遲付租金、委外經營、未辦信託及違規經營停車場是事實，要負違約責任，判終止合約，家苑公司須全數歸還土地與111戶房屋。

警方指出，法院公文已有假處分，禁止家苑再出租房屋，台糖曾設立告示牌提醒消費者，卻遭不明人士拆除，呼籲民眾注意，警方會持續與台糖保持聯繫，調查是否違反扣押效力命令的行為。

