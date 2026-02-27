為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北投媽祖遶境放鞭炮爆4人亂鬥 男揮刀遭抄椅砸頭

    2026/02/27 22:26 記者劉慶侯／台北報導
    王嫌作案用刀械。（記者劉慶侯翻攝）

    王嫌作案用刀械。（記者劉慶侯翻攝）

    台北北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」今晚6點左右爆發鬥毆。王姓男子疑燃放鞭炮不慎，炸到遶境隊伍的張男等3人，引發衝突，王嫌持刀揮舞，張男等人則拿椅子回擊。北投分局逮捕4人，將依法移送究辦。

    北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」是北投地區年度盛會，今天早上7點熱鬧到晚上10點。北投分局為防滋擾情事，事前特別召集地方仕紳溝通協調，一旦發生聚眾鬥毆事件，警方必定嚴懲不貸。

    晚間6點20分左右，遶境隊伍行經北投公館路，30歲王姓男子燃放鞭炮不慎，與隊伍中35歲張男、41歲詹男、47歲蔡男等3人發生口角，王男掏出刀械揮舞，張男等3人持一旁的椅子回擊，過程中王嫌頭部受傷。

    北投分局獲報，派遣優勢警力到場壓制，王嫌意識清楚，送醫治療，警方派員隨行戒護；另將張男等3嫌帶回釐清案情，調閱監視器釐清有無其他共犯，訊後將依聚眾鬥毆罪移請士林地方檢察署偵辦。

    警方提醒，參與宗教遶境等活動務必遵守秩序，切勿因一時衝動而觸法；如有發現不法人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

    張嫌等人回擊椅子。（記者劉慶侯翻攝）

    張嫌等人回擊椅子。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播