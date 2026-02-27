北投媽祖遶境放鞭炮爆4人亂鬥 男揮刀遭抄椅砸頭

王嫌作案用刀械。（記者劉慶侯翻攝）

台北北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」今晚6點左右爆發鬥毆。王姓男子疑燃放鞭炮不慎，炸到遶境隊伍的張男等3人，引發衝突，王嫌持刀揮舞，張男等人則拿椅子回擊。北投分局逮捕4人，將依法移送究辦。

北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」是北投地區年度盛會，今天早上7點熱鬧到晚上10點。北投分局為防滋擾情事，事前特別召集地方仕紳溝通協調，一旦發生聚眾鬥毆事件，警方必定嚴懲不貸。

晚間6點20分左右，遶境隊伍行經北投公館路，30歲王姓男子燃放鞭炮不慎，與隊伍中35歲張男、41歲詹男、47歲蔡男等3人發生口角，王男掏出刀械揮舞，張男等3人持一旁的椅子回擊，過程中王嫌頭部受傷。

北投分局獲報，派遣優勢警力到場壓制，王嫌意識清楚，送醫治療，警方派員隨行戒護；另將張男等3嫌帶回釐清案情，調閱監視器釐清有無其他共犯，訊後將依聚眾鬥毆罪移請士林地方檢察署偵辦。

警方提醒，參與宗教遶境等活動務必遵守秩序，切勿因一時衝動而觸法；如有發現不法人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將立即到場處理。

張嫌等人回擊椅子。（記者劉慶侯翻攝）

