股權糾紛擺不平? 有心人砸逾千萬重金 美鷹會、竹聯犯下北市醫美診所槍擊案

台北市醫美診所蕭姓負責人21日遭槍擊小腿，北市警專案組26日逮獲23歲竹聯幫明仁會槍手林于翔，卻拒不供出犯案動機。警方懷疑肇因於蕭男兩年前捲入一起公司股權糾紛，且不願妥協，於是幕後有人以逾千萬元委請美鷹會介入，美鷹會再僱用竹聯幫出槍手作案恫嚇。

北市警方情蒐，幕後「各個階段的教唆者和影武者」，為製造上中下游彼此間及作案槍手的「斷點」，至少計劃逾近一年左右，以便讓警方無法循線溯源。目前專案組仍根據鎖定的特定對象，作持續偵查蒐證中。

台北市大安區經營醫美診所的蕭姓負責人，大年初五開工團拜時，遭槍手開槍擊中腿部，恫嚇教訓意味厚。警方根據街頭監視畫面，案發隔日便辨認出槍手是竹聯幫明仁會背景的林于翔。

蕭男在警方調查中不肯說出遭槍擊原因，但專案組成員仍是根據情資，逐出釐出疑是由美鷹會幕後介入，協請竹聯幫某位重量級大哥，挑選出願意「接案」的堂會小弟，靜待通知作案時機。

警方表示，由於兩方合作模式都是會將犯案全程時序「拉很長」，以便斷絕警方循線順藤摸瓜，甚至讓出資的幕後金主曝光，斷了鉅額酬金，因此專案人員認為，全案高度符合美鷹會和竹聯幫某特定大哥的作案手法。

果然，警方在偵蒐林嫌背景中，發覺對方在去年9月就與外界斷絕通聯、社群足跡，改用別人名下手機。原本與陳姓女友在台北市同居的他，大年初二與女友「告別」後，開始製造「斷點」。先前往台中，再繞回永和，投宿士林，初五早上前往仁愛路醫美診所外，埋伏3個多小時後犯案。

警方指出，林嫌犯案後再製造「斷點」，變裝10次，服飾店買新衣服當場換穿，逃亡時只用現金，利用多媒體機叫車，長程路途搭台鐵，每天更換落腳處，逃竄於林口、桃園、台中、高雄與阿里山躲藏，5天內逃亡超過700公里。

警方專案小組北中南調閱逾5000支監視器影像，蒐證出林嫌行蹤，先將他緝獲再帶回林嫌父親、陳姓女友及4名同夥，檢察官今晨複訊後聲押禁見林男。台北地院法官認為林男涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪之虞，仍有可能的共犯未到案，裁准收押禁見。

警方表示，遭開槍的蕭男事業版圖多元，此次疑因經營、併購、持股等原因發生有糾紛，在拒絕對方協議下，以致遭受槍擊恫嚇。專案人員將尋找突破口，逐步追查幕後各階段的藏鏡人。

