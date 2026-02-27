30萬粉女coser被酸「3個備胎1個墮胎」 怒告玩家遭打臉

有30萬粉的女coser「餓小璇」。（翻攝IG）

臉書有30萬粉的葉姓女coser，以藝名「餓小璇」代言「RO仙境傳說」，但蕭姓男子遊戲中用「璇寶墮掉的嬰靈」為暱稱，廣播「三個備胎一個墮胎」，葉女認為言論影射她私生活不檢點提告誹謗，台南地方法院認為，無法證明「璇寶」就是葉女，駁回自訴。

葉女以藝名「餓小璇」代言遊戲仙境傳說。2023年1月間，蕭男在遊戲中以「璇寶墮掉的嬰靈」為暱稱，公開廣播「墮胎仔」、「已知三個備胎一個墮胎」及「網路約泡」等文字訊息。葉女認為言論影射她私生活不檢點，對其社會評價造成損害，向台南地檢署提出誹謗告訴。

檢察官認為廣播訊息未指名道姓，無可識別為葉女的資訊，所以做出不起訴處分。葉女聲請再議遭高檢署台南分署駁回，處分書指出，遊戲具虛擬特性，玩家以化名互動，言論攻訐難對真實身分產生影響，葉女身為代言人，應自行評估是否會限縮他人的虛擬空間，因蕭姓玩家未指涉真實姓名，檢方認定為自我嘲諷。

葉女並向台南地方法院聲請准許提起自訴，強調藝名「餓小璇」與小名「璇寶」足以讓玩家連結至其本人。她主張遊戲頻道宛如網路公審現場，蕭姓玩家將她形塑為私生活不檢點的女性，嚴重侵害名譽權與工作權，認為原處分調查不備。

台南地方法院認為，葉女的資料多以「餓小璇」稱呼，「璇寶」僅在留言中出現過一次，難認該稱呼已廣為人知且足以指代葉女。法官認定原處分無違背經驗法則，偵查程序完備，現有證據不足以跨越起訴門檻，台南地方法院裁定駁回聲請，不得抗告。

