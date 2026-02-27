小人國模型又遭破壞！ 園方心碎疾呼：別讓下個孩子看不見完整風景

小人國主題樂園的「桃園機場動態飛機」模型，今日傳出遭到人為破壞。（擷取自FB@小人國主題樂園）

繼發生男童爬上「小人國主題樂園」的建築模型後，近日再傳出小人國樂園裡的裝飾模型遭破壞，引發熱議、關注。

位於桃園龍潭成立已40年之久的「小人國主題樂園」，為亞洲第一座以迷你微縮建築為特色的主題樂園，園區打造上百座世界知名的微型景觀模型，也是許多家庭共同記憶的一部分。然而，「小人國主題樂園」近日在臉書發文表示，園內的「桃園機場動態飛機」模型，竟再度遭到人為破壞。

園方指出，頻繁的毀損情形已然非單純的設施損耗，而是需要被正視的公共議題。園方透露，迷你世界所展覽的每一件作品，皆為職人以傳統工法、純手工反覆雕琢而成，其中每一處微不足道的細節，都經過了長時間的製作與測試。一旦受損，並非「補一補」即可恢復展出，而是必須整件作品拆解、重製以及校準，修復工程往往以月計，甚至更久。

園方也強調，他們能理解孩子在微縮世界裡產生的興奮感，但也因如此，更需要大人從中教導，清楚地示範界線，「在公共空間裡，陪伴不只是看顧安全，更是教會孩子什麼是尊重、什麼是分寸、什麼是對他人勞動成果的珍惜。」

園方最後在文中聲明，迷你世界並非互動裝置，或可隨意進入的體驗區，而是一座只供觀賞的微縮文化景觀，園區目前已啟動修復與檢討機制，並持續強化巡查與防護措施，但園方也強調，「制度之外，更關鍵的是我們是否願意共同維護這份得來不易的成果。」

「一個細節被破壞，影響的不只是當下畫面，而是下一個孩子無法完整看見的風景。我們誠懇邀請每一位來園的家長，在孩子驚喜於『我好像變成巨人』的那一刻，輕聲提醒他——真正的成長，是懂得溫柔對待世界。謝謝您的理解與同行。也謝謝您，為下一個家庭保留完整的迷你世界。」

有家長放任孩子爬上小人國的迷你建築，引發網友討論。（擷取自「小人國主題樂園」臉書）

