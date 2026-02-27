2/27 今彩539千萬頭獎落台北、桃園、高雄 大紅包開19組

2月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，大樂透頭獎摃龜。（本報合成）

2月27日開獎的今彩539頭獎開出3注，由高雄市前金區自強一路61號1樓的「撿到錢彩券行」、台北市中正區中華路二段301巷25號1樓的「榮榮盛彩券行」及桃園市桃園區新埔里經國路369號1樓的「億州企業社」開出；大樂透頭獎摃龜，大樂透春節大紅包開出19組，小紅包開出35組。

第115000028期大樂透中獎號碼「14、18、19、34、45、47，特別號：48。頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得356萬8884元；參獎共52注中獎，每注可得7萬3911元；肆獎共118注中獎，每注可得2萬0938元；伍獎共2816注中獎，每注可得2000元；陸獎共3547注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7660注中獎，每注可得400元；普獎共5萬3120注中獎，每注可得400元。

第115000028期49樂合彩中獎號碼為「14、18、19、34、45、47」。四合摃龜；三合共48注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2276注中獎，每注可得1250元。

第115000052期今彩539中獎號碼為「01、22、23、37、39」。頭獎共3注中獎，每注可得1000萬元；貳獎共263注中獎，每注可得2萬元；參獎共9641注中獎，每注可得300元；肆獎共11萬0914注中獎，每注可得50元。

第115000052期39樂合彩中獎號碼為「01、22、23、37、39」。四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共246注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2248注中獎，每注可得1125元。

第115000052期3星彩中獎號碼為「622」。壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第115000052期4星彩中獎號碼為「0591」。壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

第115000028期大樂透春節大紅包中獎號碼「03、15、16、19、24、27、35、40、44」，春節小紅包：09。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出19組，總中獎注數21注，其中17組為單注獨得，另有2組由2注平分；小紅包則開出35組，總中獎注數為42注中獎。

大紅包累計開出396組，小紅包累計開出633組。下期（2月28日）持續加開。

「大樂透春節加碼大紅包．小紅包」開獎結果

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

