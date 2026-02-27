砂石車新北八里追撞機車 勤益科大越南籍女學生魂斷異鄉

砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里今天下午發生曳引砂石車與同向機車女騎士車禍，砂石車疑車頭死角，推撞10餘公尺才停下，女騎士遭捲入車底輾過，臟器外露明顯死亡，警方查出死者22歲范女為越南籍勤益科大學生，全案以過失致死偵辦，車禍肇因待調查釐清。

蘆洲警分局今天下午3時許獲報，新北市八里區中山路二段、商港路口傳出死亡交通事故，警方到場，現場為68歲蕭姓男子駕駛砂石車，沿商港路往台北港方向行駛，行駛至事發路段，綠燈起步後，與同向22歲越南籍范姓女大生騎乘的機車發生車禍，范女當場傷重，救護員評估明顯死亡，未送醫，鑑識人員到場採證，通報檢察官相驗。

蕭姓男子酒測值0，蕭嫌辯稱沒看到女騎士，警方初判蕭嫌未注意車前狀況，加上視線死角釀禍，後續擴大調閱現場監視器釐清事故原因；由於范女為留學生，警方通知校方，仍未確定由何人製作筆錄。

