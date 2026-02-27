為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    砂石車新北八里追撞機車 勤益科大越南籍女學生魂斷異鄉

    2026/02/27 20:10 記者吳仁捷／新北報導
    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市八里今天下午發生曳引砂石車與同向機車女騎士車禍，砂石車疑車頭死角，推撞10餘公尺才停下，女騎士遭捲入車底輾過，臟器外露明顯死亡，警方查出死者22歲范女為越南籍勤益科大學生，全案以過失致死偵辦，車禍肇因待調查釐清。

    蘆洲警分局今天下午3時許獲報，新北市八里區中山路二段、商港路口傳出死亡交通事故，警方到場，現場為68歲蕭姓男子駕駛砂石車，沿商港路往台北港方向行駛，行駛至事發路段，綠燈起步後，與同向22歲越南籍范姓女大生騎乘的機車發生車禍，范女當場傷重，救護員評估明顯死亡，未送醫，鑑識人員到場採證，通報檢察官相驗。

    蕭姓男子酒測值0，蕭嫌辯稱沒看到女騎士，警方初判蕭嫌未注意車前狀況，加上視線死角釀禍，後續擴大調閱現場監視器釐清事故原因；由於范女為留學生，警方通知校方，仍未確定由何人製作筆錄。

    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    砂石車撞擊同向機車，越南籍女大生殞命。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播