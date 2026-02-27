北市醫美診所槍擊案恐有共犯在逃 槍手林于翔收押禁見

竹聯幫成員林于翔大年初五至醫美診所開槍傷人，台北地檢署今晨聲押禁見獲准。（民眾提供）

台北市仁愛路四段某醫美診所本月21日（大年初五）遭人開槍，診所負責人小腿中彈，流彈還傷及其他員工，警方26日凌晨赴阿里山民宿逮到23歲槍手、竹聯幫明仁會成員林于翔，並陸續帶回其父親、陳姓女友及4名同夥，檢察官今晨複訊後聲押禁見林男。台北地院法官今晚開庭訊問後，認為林男涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪之虞，且仍有可能的共犯未到案，裁准收押禁見。

檢察官今凌晨另諭令4名同夥石佳和、林子博各30萬元交保，吳浩源、彭文德各15萬元交保，4人皆限制住居與出境、出海，並配戴電子腳環科技監控；林的父親與陳姓女友請回。

北院裁定指出，林于翔涉犯殺人未遂重罪，情節重大，嚴重影響社會治安，本案參與者、槍彈來源、動機、過程、細節等，尚有諸多疑點仍待檢察官進一步調查釐清，現仍有可能的共犯未到案，現今通訊軟體發達，共犯聯繫、勾串甚為容易，目前偵查階段除了羈押，無其他手段足以確保林不會逃亡、滅證、勾串、反覆實行犯罪，有羈押的必要，因此裁定羈押並禁止接見、通信。

案發後，檢警專案小組循線調閱逾5000支監視器影像，發現案發前林于翔曾於雙北市跟彭、吳、林3同夥碰面，犯案後逃至台中跟石男接頭。

專案小組26日收網，陸續拘提林男等5人到案，並在彭男住處查扣開山刀、西瓜刀等34把刀械和46顆空包彈；吳、林住處也共起出5把刀械，石男住處則查獲1包大麻、49顆大麻煙彈。彭、吳、林3男也是竹聯幫仁堂成員，持有大批刀械似在準備械鬥，背後動機待查。

台北市刑警大隊26日深夜將林男等人移送台北地檢署，檢察官複訊後認為林男涉犯殺人未遂罪，有勾串之虞，且有逃亡、滅證事實，聲押禁見林男獲准，另諭令4人交保、2人請回。

竹聯幫成員林于翔（右）大年初五至醫美診所開槍傷人，台北地檢署今晨聲押禁見。（民眾提供）

