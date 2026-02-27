天公下雨助救火！埔里森林野火降溫未延燒 林保署持續監控

林保署南投分署森林護管員不眠不休在山上開防火線、滅火。（林保署南投分署提供）

南投縣埔里鎮森林大火小年夜燒到21日控制，24日再因強風殘火復燃，林保署南投分署出動90多人輪班上山開防火線，加上陸軍航特部和空勤直升機空中投水，今天凌晨起埔里斷斷續續下雨，大幅提高地表燃料濕度，林務人員以熱顯像儀持續監控腐質層溫度後，確認火勢已獲得控制，不會再擴大延燒。

這場從小年夜中午開始冒煙的森林火災，起火點在埔里鎮觀音瀑布對面，屬埔里事業區第112林班，林保署南投分署請陸空航特部和空勤總隊直升機協助空中投水，21日下午火勢控制，當時延燒面積約29公頃多。原已控制的火勢，23日下午因風速增強，谷風旺盛，致火勢再度向上延燒，24日火勢復燃，順著谷風再度向上延燒。

因該區地形屬於箱型谷及陡坡，林保署人員必須繞經別座山往下走，而現場因有二葉松樹林，並有很厚的腐質層成為助燃料，林務人員不眠不休，昨晚剩約1公頃的林地有零星煙點竄出。

今天凌晨起埔里開始下雨，雨斷斷續續地下，大幅提高地表燃料濕度，林保署人員以手持熱顯像儀持續監控地表的熱度，到下午為止溫度未再上升，火勢也未再延燒，林保署南投分署宣布該場火獲得控制，現場人員會持續監控火場，並派員進行殘火處理。

林保署南投分署表示，從小年夜到今天，該場森林火災延燒的林地約有40公頃，該分署將蒐集相關資訊，移請消防局及內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊調查起火原因。

林保署南投分署人員用熱顯像儀偵測腐質層的地表熱度，紅色部分表示溫度仍高，持續射水降溫。（林保署南投分署提供）

陸軍航特部和空勤總隊直升機27日仍持續空中投水。（林保署南投分署提供）

發生森林火災的地點，地勢陡峭，林保署人員27日穿雨衣在泥濘的山上滅火。（林保署南投分署提供）

