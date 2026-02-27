開車墜谷卡50米深竹林 交趾陶藝師謝東哲曝鬼門關前「神明指示」

謝東哲的車子飛越茶園又墜落50公尺深竹林，嚴重變形。（擷取自謝東哲臉書）

嘉義縣警消2月9日處理汽車飛越茶園、墜落50公尺深竹林事故，受傷駕駛竟是曾獲嘉義文化獎的交趾陶與剪粘工藝師謝東哲。他昨天（26日）在臉書貼文敘述從鬼門關走一遭的驚險過程說，車子若沒有卡在深竹叢陡峭山坡，恐墜落100多公尺茶園山谷；車禍當下感應神明指示，認為神明希望他留下，再創作一些藝術品。

謝東哲貼文說，2月9日他開車從嘉義縣政府到梅山太平，勘察台灣燈會結束後，大型燈會作品上山安置在太平雲梯廣場事宜。在常開的山路龍眼林段莫名其妙連人帶車跌落茶園陡峭山谷邊坡。

謝東哲說，據現場目擊者、協助救援的梅山廣利茶廠林老闆說，他的車飛越4、50公尺的茶園山谷，卡在對面深竹叢陡峭山坡，茶園山谷有100多公尺深，幸好竹叢林直接卡住往前衝的車子，沒繼續翻落到百公尺深。

他說，車子受重擊後沒翻滾，但整輛車前後嚴重變形，安全氣囊爆開，因有安全帶保護，撞擊時肋骨斷裂、骨盆腔骨折，頭撞到前擋風玻璃，腹內出血，第一時間還能打電話回家跟老婆求救，現場目擊民眾也打電話報案，經3小時救援，將他送往大林慈濟醫院搶救，2月13日從加護病房轉普通病房，2月17日返家休養。

謝東哲寫道，車禍昏迷時，聽到耳邊有神指示，「你還有許多心中作品與重要任務未完成，必須回到人間」，也許神明希望他留下來創作一些藝術品，所以昏迷後痛到甦醒，求救後又昏迷，耳邊又傳來叫他撐下去的聲音，又再度痛到甦醒過來，對救援的警消、熱心民眾及各界關心十分感謝。

謝東哲說，從醫院出院後，回想當時不知道怎麼下坡、轉彎就成了自由落體，事後得知，車子只要再往下衝就落入百公尺深山谷，而且剛好有在地居民看到「車子在飛」報警，救援的警消、熱心民眾眾多，大林慈濟各科主任還組聯合醫療小組全力搶救，由骨科謝主任親自操刀，手術順利，還接到各界關心，十分感謝。

謝東哲連人帶車卡在茶園對面竹林，認為受到神明保佑，讓他從鬼門關走一遭，要繼續創作藝術。（擷取自謝東哲臉書）

嘉義縣梅山鄉龍眼村發生車輛墜落竹林事故，受傷駕駛是交趾陶工藝師謝東哲。（嘉義縣消防局提供）

謝東哲連人帶車飛越茶園墜落竹叢，警消在陡峭山坡將他救出車內，送醫救治。（嘉義縣消防局提供）

