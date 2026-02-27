為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    228連假首日驚魂！北斗透天神明廳起火 83歲翁一度受困嗆傷送醫

    2026/02/27 16:00 記者陳冠備／彰化報導
    彰化北斗今晨發生民宅火警，一處透天厝疑似神明廳起火，83歲老翁倉皇逃出，嗆傷送醫。（民眾提供）

    彰化北斗今晨發生民宅火警，一處透天厝疑似神明廳起火，83歲老翁倉皇逃出，嗆傷送醫。（民眾提供）

    今（27日）是228連假第一天，彰化縣北斗鎮地政路一處透天民宅清晨驚傳火警。3層樓透天厝疑似神明廳起火冒煙，83歲黃姓老翁一度受困屋內，所幸及時逃生，但因吸入濃煙嗆傷送醫，無生命危險，確切起火原因仍待調查。

    彰化縣消防局表示，今天上午6時58分獲報，北斗鎮地政路一棟3層RC建築頂樓冒出黑煙，立即出動消防車13輛、救護車3輛及各式車輛共16輛，消防人員36名到場救援；到場確認三樓神明廳起火，並有民眾受困，立即部署水線搶救。

    所幸在消防人員全力搶救過程中，受困的黃姓老翁於7時27分自行脫困，僅有輕微嗆傷，意識清楚，由永靖分隊救護車預防性送往彰化基督教醫院救治，暫無生命危險。

    消防人員指出，現場火勢也在7時30分完全撲滅，初步統計，燃燒面積約7平方公尺，未波及其他樓層，財物損失尚待估算。目前詳細的起火原因，仍待火調人員進一步調查釐清。

    消防局提醒，神明廳常設香燭與電氣設備，民眾應定期檢查用火與電線安全，避免發生火災意外。

