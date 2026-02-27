山搜高峰會烏來登場 新北義消與跨國高手競技

2026國際山域搜救技能交流賽今天起一連3天在新北市烏來登場，全國14支山搜英雄組隊參賽，與日本繩索救援高手交流，新北市消防局長陳崇岳到場鼓勵選手。（記者吳仁捷翻攝）

新北市幅員遼闊，山難發生率占全國極高比重，新北市消防局為提升台灣山搜專業技術，今天在烏來山區舉辦2026國際山域搜救技能交流賽，共有新板山搜義消等全國14支山搜英雄組隊交流，山岳協會也邀來具豐富山域與雪地救援經驗的國際繩索競賽團隊Grimp Japan、START JAPAN及ARA代表人員來台，在3天2夜的山搜模擬實戰中，進行高強度的技術交流與經驗共享。

第五屆「國際山域搜救技能交流賽」今天起一連3天在烏來山區盛大登場，這次盛會匯集新北市新板義消山搜、大埔義消山搜等14支全國各縣市的山難搜救精銳隊伍，更首度邀請Grimp Japan等繩索競賽團隊，來台與台灣山搜英雄們進行交流。

今起登場的山搜技能交流全程以「擬真、交流、實作與成長」為核心精神，捨棄傳統競技模式，改以情境模擬任務為導向，競賽內容、項目涵蓋山域搜救的全方位環節，包括複雜地形的「地圖判讀與迷途者情報分析」、高難度「繩索技術操作」、野外長期滯留的「營地建置」，以及極具挑戰性的「野外緊急救護處置」。

特別值得關注的是，本次活動選定地形多樣的烏來山區作為演訓場域，更導入了國際最新的搜救科技與戰術思維，讓參賽者在貼近真實救援的環境下，達成跨區域、跨國際的技術切磋，展現出台灣山域搜救量能與國際接軌的實力。

新北市消防局長陳崇岳到場為選手們鼓勵，他表示，隨山林開放政策推行與登山運動盛行，山域事故的樣態日益複雜，單一單位力量已不足以應對，今天結合山岳協會能夠選在烏來區辦理比賽，讓各路好手在技術層面較量，也營造跨國、跨單位協作平台的重要契機。

陳崇岳期望，透過高強度、擬真化的實作演訓，汲取各單位搜救制度與技術的長處，讓第一線搜救夥伴在面對極端環境時，擁有更穩健的判斷力與執行力，不僅提升國內山域的搜救量能，更建立嚴密守護網，確保每位走入山林的民眾都能在專業力量的保障下平安歸來。

2026國際山域搜救技能交流賽今天起一連3天在新北市烏來登場，全國14支山搜英雄組隊參賽，與日本繩索救援高手交流，新北市消防局長陳崇岳（前排左四）到場鼓勵新板義消山搜分隊的參賽選手。（記者吳仁捷翻攝）

