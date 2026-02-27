網戀一問三不知！「女友」母親生病急匯5萬 銀行員機警擋下金門男

莊男臨櫃辦理時，因為匯款單帳號填寫錯誤，引起銀行專員注意，憑藉職業敏感度，研判莊男很可能遭到詐騙，第一時間通報金城分局。（金門警方提供）

金門莊姓男子農曆過年前以結婚為前提交了1名女網友，年假才結束，女方家中突然有急事要借5萬元，男子不疑有他前往銀行匯款，行員機警察覺有異，立刻通知警方到場，好說歹說癡情男如大夢初醒，把「結婚基金」留在口袋。

金門莊姓男子過年前在網路認識1名女網友，雙方約定以結婚為前提，在年節喜慶氛圍下，2人交往1個多月，感情升溫。年初七，女網友突然向莊男表示，母親生病急需用錢，要求莊男匯款5萬元；深陷情網的莊男不疑有他，立刻依指示前往永豐銀行金門分行臨櫃匯款。

警方指出，莊男臨櫃辦理時，因為匯款單帳號填寫錯誤，引起銀行專員注意，隨即主動表達關懷，過程中莊男對於匯款目的、受款帳號及對象等詢問支吾其詞，甚至一問三不知；行員憑藉職業敏感度，研判莊男很可能遭到詐騙，第一時間通報金城分局派員處理。

金城分局表示，員警到場先安撫當事人情緒，再以「165打詐儀表板」真實案例，向莊男說明此類「假交友」犯罪手法與詐騙話術，這才讓原本深信不疑的莊男「回心轉意」，驚覺可能遇到愛情詐騙，立刻打消匯款念頭。

金城分局長周宏璘說，網路交友務必謹慎，尤其不要輕信未曾謀面網友的說法，一有疑慮，可隨時撥打24小時提供服務的「165」反詐騙諮詢專線，或就近前往警方管區報案。

金城分局接獲銀行通報，立刻派員到場協助阻詐。（金門警方提供）

