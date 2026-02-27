為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    侵占78萬還嫌算太多？ 櫃哥辯：百貨常打折

    2026/02/27 15:24 記者王捷／台南報導
    南紡購物中心的王姓櫃哥，因負債私吞客戶款項78萬2352元，但她辯稱應扣除百貨折扣與禮券差額，遭法官駁回，依業務侵占罪判刑10個月。示意圖，與本新聞無關。（業者提供）

    南紡購物中心的運動器材王姓櫃哥，利用職務侵占公款78萬2352元，台南地方法院審理時他坦承犯行，但辯稱客人常拿禮券且南紡常打折，實際未侵占這麼多，法官不採信，依業務侵占罪判處有期徒刑10個月。

    判決指出，王男擔任專櫃人員，負責招攬客戶與收款，卻因自身債務問題，自2023年10月至2024年6月間，接續將客戶交付的消費款私自挪用，直到主管核對帳目，發現營業額與實際入帳金額有落差，才察覺公款遭侵占。公司隨即向南警一分局報案，全案經檢調偵辦後，王男簽下自白書遭起訴。

    庭訊時王男強調實際侵占僅約40萬至50萬元，並主張南紡常有促銷活動，訂單應打85折或9折，且部分客戶以禮券付款，不應全計，法官比對侵占數額附表，認定告訴人提出的數額已是客戶結清後未繳回的實際繳納金額，法官強調，不論客戶是否以禮券繳付均屬公司營收，駁回其辯詞。

    法官認為，王男為貪圖不法利益濫用權限，將客戶款項侵占入己，嚴重侵害公司財產，而且他到現在還沒跟公司和解或賠償，法院安排兩次調解也都沒到場，足見無積極彌補過錯的意願，考量王男於密接時間內多次侵占，行為獨立性薄弱，應該視為接續犯。

    台南地院綜合衡量王姓櫃哥的智識程度、家庭經濟狀況與前科素行，依業務侵占罪判處有期徒刑10個月，未扣案的犯罪所得78萬2352元依法諭知沒收，如果不能沒收或不宜執行時，追徵其價額。全案仍可上訴。

    相關新聞
    社會今日熱門
