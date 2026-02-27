好奇同事年終獎金 貴族世家資訊室員工竊密外洩判刑又判拘

「貴族世家」北區營運部資訊室劉姓資訊人員好奇同事的薪水和年終獎金，利用資訊室公務電腦下載公司2022年年終獎金分配表、2023年月薪表、薪資表，破解密碼後傳給至少3名同事。示意圖。（資料照）

連鎖牛排館「貴族世家」北區營運部資訊室劉姓資訊人員，2024年4、5月間因好奇同事的薪水和年終獎金，利用資訊室公務電腦下載公司2022年年終獎金分配表、2023年月薪表、薪資表，破解密碼後傳給至少3名同事；新北地方法院依無故取得他人電磁紀錄罪判劉男3月徒刑，又依無故洩漏因利用電腦設備持有之他人秘密罪判處拘役40日，2罪皆可易科罰金共13萬元。可上訴。

新北地檢署去年11月起訴指出，劉男以公務電腦下載公司存放於雲端資料庫的薪資相關文件，這些文件僅財會部、人事部有使用權限，劉男再利用網路免費軟體破解文件密碼，偷看全公司同事的薪資及年終獎金，之後再用LINE將破解的檔案傳給至少3名同事觀看。

貴族世家發現員工資料遭非法外洩，報警提告，劉男到案後坦承竊資並外洩。劉男到職時與公司簽有保密契約，卻明知薪資、獎金等資料屬公司工商秘密，卻違法下載、破解和並加以洩漏，檢方認為構成犯罪，提起公訴。

新北地院審理時，劉男認罪，但因和資方調解方案沒有共識，未達成和解，法官認為劉男僅因與貴族世家公司間有不愉快，未思理性、和平溝通而犯案，依無故取得、洩漏他人電磁紀錄2罪各量處徒刑3月、拘役40日，皆得易科罰金。可上訴。

