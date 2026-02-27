為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    好奇同事年終獎金 貴族世家資訊室員工竊密外洩判刑又判拘

    2026/02/27 14:57 記者張文川／台北報導
    「貴族世家」北區營運部資訊室劉姓資訊人員好奇同事的薪水和年終獎金，利用資訊室公務電腦下載公司2022年年終獎金分配表、2023年月薪表、薪資表，破解密碼後傳給至少3名同事。示意圖。（資料照）

    「貴族世家」北區營運部資訊室劉姓資訊人員好奇同事的薪水和年終獎金，利用資訊室公務電腦下載公司2022年年終獎金分配表、2023年月薪表、薪資表，破解密碼後傳給至少3名同事。示意圖。（資料照）

    連鎖牛排館「貴族世家」北區營運部資訊室劉姓資訊人員，2024年4、5月間因好奇同事的薪水和年終獎金，利用資訊室公務電腦下載公司2022年年終獎金分配表、2023年月薪表、薪資表，破解密碼後傳給至少3名同事；新北地方法院依無故取得他人電磁紀錄罪判劉男3月徒刑，又依無故洩漏因利用電腦設備持有之他人秘密罪判處拘役40日，2罪皆可易科罰金共13萬元。可上訴。

    新北地檢署去年11月起訴指出，劉男以公務電腦下載公司存放於雲端資料庫的薪資相關文件，這些文件僅財會部、人事部有使用權限，劉男再利用網路免費軟體破解文件密碼，偷看全公司同事的薪資及年終獎金，之後再用LINE將破解的檔案傳給至少3名同事觀看。

    貴族世家發現員工資料遭非法外洩，報警提告，劉男到案後坦承竊資並外洩。劉男到職時與公司簽有保密契約，卻明知薪資、獎金等資料屬公司工商秘密，卻違法下載、破解和並加以洩漏，檢方認為構成犯罪，提起公訴。

    新北地院審理時，劉男認罪，但因和資方調解方案沒有共識，未達成和解，法官認為劉男僅因與貴族世家公司間有不愉快，未思理性、和平溝通而犯案，依無故取得、洩漏他人電磁紀錄2罪各量處徒刑3月、拘役40日，皆得易科罰金。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播