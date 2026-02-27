台東知本大火燒了61公頃 空勤活水湖取水灌救

空勤直昇機前往活水湖取水，接著直飛知本滅火，民眾近距離目睹，感到氣勢驚人。（民眾提供）

台東市知本捷地爾區域於昨日（26日）傍晚發生嚴重雜草火警。由於風勢助長及現場水源不足，火勢迅速蔓延，燃燒面積初估高達61公頃。台東縣消防局徹夜動員大批警義消投入搶救，目前火勢已控制，僅剩臨海側部分殘火。因地形限制人車進入，消防局已申請空勤直升機，於今日下午12時05分進場實施空中滅火。

昨日下午17時24分，119勤務指揮中心接獲報案指稱知本捷地爾附近發生雜草火警，現場火勢猛烈。台東縣消防局立即派遣知本分隊前往，隨後因水源缺乏且火勢受風向影響，快速延燒至鄰近雜草林木。台東縣消防局立即加派台東、大豐及豐田分隊趕往支援，並通報林保署台東分署、縣府農業處、觀光處、原民處及環保局等單位協處。

台東大隊大隊長吳寶龍親自坐鎮指揮，救災過程中出動無人機進行空拍巡查，透過即時畫面確認火跡軌跡並精準掌握延燒範圍。昨晚22時許，現場風向朝海邊吹襲，導致北側火勢一度難以撲滅。消防局採取「周界防護」與「侷限火勢」策略，共計出動12車、27名警消及35名義消，採輪替方式徹夜與火神搏鬥，後勤單位也隨即進駐提供飲食補給及R.E.H.A.B.後勤照護，確保救災警義消夥伴體力。

經過連夜灌救，至今日（27日）凌晨3時許，大部分火勢已熄滅，剩餘火點集中在知本溪堤防邊。今日上午8時30分，台東大隊再次利用無人機估算總燃燒面積約為61公頃。

上午10時台東大隊副大隊長吳明育指出，目前堤防側近海處仍有部分殘餘火勢，且東北方綠樹叢有延燒趨勢，已增派水箱車前往沙灘點布線防禦。由於部分火點位於人車無法進入的區域，評估若待其自行熄滅恐曠日廢時。消防局119指揮中心今日上午已正式向消防署申請空勤直升機支援空中滅火作業。消防局呼籲民眾，近日氣候乾燥，切勿隨意焚燒雜草或亂丟菸蒂，以免引發不測之火災，耗費社會救災資源。

火勢反覆，燒了將近一天，消防人員疲於奔命。（記者劉人瑋攝）

大火持續從昨晚到今凌晨，夜間火光更是驚人。（消防局提供）

