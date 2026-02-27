男遛狗心情差砸3車 警採證到一半他突然自首

八斗子分駐所所長陳志峰說明案情。（記者鄭景議翻攝）

基隆市35歲的曾姓男子，昨日上午8時許行經中正區新豐街一處空地時，疑似因遛狗時心情不佳導致情緒失控，竟隨手拿起路邊石頭砸損1輛轎車，隨後更持榔頭連續敲破另外2輛車的車窗。基隆市警局第二分局獲報派員採證，曾男隨後主動現身自首，坦承因精神狀況不穩犯案。3名車主事後氣憤提出告訴，警方訊後將曾嫌依毀損罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警局第二分局八斗子分駐所昨日上午接獲民眾報案，指稱新豐街一處空地發生隨機毀損案。員警趕抵現場後，發現共有3部轎車的車窗及車體受損。就在警方封鎖現場進行採證、聯繫車主到場時，曾姓男子突然出現在員警身邊，主動坦承現場所有車輛都是他所毀損。

根據監視器畫面與目擊者說法，曾男當時正在附近遛狗，卻因不明原因情緒暴走，先是撿起路邊的石頭砸向第一輛車，隨後又拿取工具持榔頭對另外2輛車的車窗猛砸。目擊民眾在社群平台Threads發文指出，當時正值大白天，嫌犯行徑相當張揚，不少鄰里對此感到極度不安，甚至有家長擔心若帶著小孩經過恐難以逃生。

曾嫌向警方供稱，自己當時心情低落，才一時衝動隨機找車輛宣洩。3名受害車主接獲通知後趕往派出所，對於愛車平白無故遭砸毀感到相當無奈與氣憤，隨即全數對曾男提出民事賠償及刑事告訴。

警方呼籲，民眾若遇有情緒問題或精神不適，應尋求正當管道抒發或醫療體系專業協助，切勿以違法行為宣洩情緒，否則仍須面對相關法律責任。針對民眾擔憂的權益保全問題，警方建議受害者除向警方報案取得三聯單以利後續刑事訴追，亦可向當地里長或法律援助單位諮詢，尋求民事求償管道。

