    首頁 > 社會

    春假結束接228連假 新莊警防鬥毆宣導已有77業者簽署

    2026/02/27 14:01 記者吳仁捷／新北報導
    新莊警分局因應春節、228連假一路休，民眾外出餐敘、聚會機會大增，與業者們簽署防鬥毆備忘錄，已有77間業者加入，同步防制酒駕，營造安全社會。（記者吳仁捷翻攝）

    今天迎接228連假首日，由於剛休過春節連假，民眾大舉聚餐、出遊，新北市警新莊分局維護連假期間轄區治安、交通安全，主動出擊，提前部署勤務，強化夜間巡邏與重點場所訪查，攜手業者共同預防衝突事件，打造安心假期環境。

    新莊分局表示，連假期間聚會熱絡，若因飲酒或情緒升溫，易衍生口角衝突，警方自製「防制聚會餐敘發生鬥毆宣導紀錄表」，逐一到轄內餐飲及易聚會場所加強宣導，截至目前已有77間業者簽署備忘錄，希望業者協助留意顧客互動情形，如發現叫囂、推擠等衝突徵候，即時通報警方到場處理，防範事態擴大。

    同時，警方也加強酒駕防制與宣導作為，提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，避免一時僥倖釀成遺憾，守護自己與他人的安全。

    新莊分局長陳保緒強調，對於暴力滋事及酒後駕車行為將依法嚴正處理，展現維護治安與交通安全的決心；也期盼透過警民合作與自律，共同守護城市的平安與秩序；警方呼籲，連假期間理性飲酒、平安出行，如發現疑似滋事情形請撥打110報案。新莊分局守護不打烊，讓市民安心出門、平安回家。

